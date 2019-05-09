Президент "Урала" заявил о готовности подписать Кокорина и Мамаева
Президент "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос, готов ли он приютить в своём клубе нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева после того, как они выйдут из тюрьмы.
"Это же классные футболисты. Если от всего абстрагироваться. Почему нет? Конечно. Но, думаю, что мы их зарплаты не потянем. Они уже своё наказание получили. Суд вынес решение. Сейчас они выйдут и почему не дать им шанс? Я с удовольствием бы взял и того и другого. Но, думаю, "Зенит" не отпустит Кокорина. Да и у Мамаева будут какие-то предложения. Если не будет, то мы готовы взять, я это с самого начала заявлял, потому что это футболисты высокого уровня для нашего чемпионата", - сказал Иванов.
Напомним, что футболисты получили реальный тюремный срок: Кокорин - 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев - 1 год и 5 месяцев.
Спортсмены в октябре прошлого года избили троих человек в центре Москвы. Оба игрока хотят вернуться в профессиональный футбол после отбытия наказания.
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|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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|Ростов
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|10
|Рубин
|27
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|27
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|12
|Динамо Москва
|27
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|Крылья Советов
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|14
|Уфа
|27
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|Анжи
|27
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