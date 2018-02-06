Президент "Урала": "Зенит" не выходил на нас по поводу Емельянова"

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Президент "Урала": "Зенит" не выходил на нас по поводу Емельянова"
Президент "Урала" Григорий Иванов опроверг информацию о том, что "Зенит" предложил пять миллионов евро за полузащитника Романа Емельянова.

"На нас никто не выходил. У Емельянова действующий контракт. Это все слухи. А я их не комментирую. Зачем мне это делать? На клуб и игрока никто не выходил. Он тренируется с командой на Кипре. Все у нас нормально", – приводят слова Иванова российские СМИ.

В этом сезоне 25-летний Емельянов сыграл за "Урал" 17 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на хавбека "Урала". | http://soccernews.ru

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