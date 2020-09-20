Президент "Урала" жёстко раскритиковал судейство в матче с "Зенитом"

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил недовольство работой судейской бригады в матче 8-го тура РПЛ против "Зенита".

"Гол Дзюбы забит из чистого офсайда. Не хочу говорить про судейство, к сегодняшним арбитрам не имею претензий. Они нормально работали, лишь мелкие ошибки туда-сюда были. Но человек, который сидит на VAR, уже не в первый раз так судит и отнимает у нас очки. Считаю, что это не очень красивая история. Матюнин не слишком квалифицированный арбитр, и мы будем ходатайствовать в РФС и судейский комитет, чтобы его больше не назначали хотя бы на наши игры. Может, он и злого умысла не имел, но я не знаю. Он отменил наш чистый гол в Казани, а здесь засчитал мяч из офсайда.

Что касается обиды за результат, игра всё равно могла сложиться по-другому. Может быть, "Зенит" другой момент реализовал бы. Не бывает тут сослагательного наклонения. Конечно, после игры думаешь: "А вот не засчитали бы тот гол - выиграли бы 1:0". Но наши ребята сегодня играли хорошо", - сказал Иванов.

Матч завершился ничьей 1:1. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

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