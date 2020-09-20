Президент "Урала" жёстко раскритиковал судейство в матче с "Зенитом"

Теги уралзенит санкт-петербург

Президент "Урала" жёстко раскритиковал судейство в матче с "Зенитом"

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил недовольство работой судейской бригады в матче 8-го тура РПЛ против "Зенита".

"Гол Дзюбы забит из чистого офсайда. Не хочу говорить про судейство, к сегодняшним арбитрам не имею претензий. Они нормально работали, лишь мелкие ошибки туда-сюда были. Но человек, который сидит на VAR, уже не в первый раз так судит и отнимает у нас очки. Считаю, что это не очень красивая история. Матюнин не слишком квалифицированный арбитр, и мы будем ходатайствовать в РФС и судейский комитет, чтобы его больше не назначали хотя бы на наши игры. Может, он и злого умысла не имел, но я не знаю. Он отменил наш чистый гол в Казани, а здесь засчитал мяч из офсайда.

Что касается обиды за результат, игра всё равно могла сложиться по-другому. Может быть, "Зенит" другой момент реализовал бы. Не бывает тут сослагательного наклонения. Конечно, после игры думаешь: "А вот не засчитали бы тот гол - выиграли бы 1:0". Но наши ребята сегодня играли хорошо", - сказал Иванов.

Матч завершился ничьей 1:1. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

Не пропустите: Панюков - о голе Дзюбы в ворота "Урала": "Мы в шоке были. Все видели, что чистый офсайд". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 сентября

Главные новости дня: 19 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов