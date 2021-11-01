Президент "Урала" жёстко высказался о возможной реформе РПЛ, назвав её разработчика "обкуренным голландцем"
Фото твиттер "СЭ"
Президент "Урала" Григорий Иванов недоволен предложенной реформой российской Премьер-лиги.
Напомним, что предлагается играть РПЛ по "швейцарской системе", а весной разделять участников на первую шестёрку и нижнюю десятку для проведения второго этапа турнира.
Разработчиком нововведений стала голландская компания во главе с Питером Нювенхюйсом.
"Реформы ушли с повестки? И слава богу. Червиченко правильно говорит: "Приехал обкуренный голландец и рассказал нам". У голландца спрашиваешь: "Кто-то играет в мире по такой системе?". Он говорит, что нет. А почему мы должны? Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы", - сказал Иванов.
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