Президент "Валенсии" нанял охранников из-за угроз со стороны болельщиков

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Президент "Валенсии" нанял охранников из-за угроз со стороны болельщиков

Президент "Валенсии" Анил Мурти нанял телохранителя, чтобы обезопасить себя и свою семью, передает superdeporte.es.

Функционеру пришлось прибегнуть к этому из-за того, что в различных соцсетях в его адрес поступают угрозы смертью. Ранее фанаты "Валенсии" устроили массовую акцию протеста в центре города.

Болельщиков не устраивает политика руководства команды. По итогам сезона-2019/20 "Валенсия" заняла 8 место и осталась без еврокубков. Мурти заявил о намерении продать лидеров команды, чтобы сократить расходы по зарплате.

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