Президент "Валенсии" обратился в полицию из-за угроз болельщиков
"Валенсия" представила полиции доказательства угроз жизни президенту клуба Анилу Мурти. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Из-за неудовлетворительных результатов команды болельщики "Валенсии" очень недовольны руководством "летучих мышей". В частности из-за того, что главного тренера Марселино грозятся в скором времени уволить.
"Юридический отдел клуба предоставил полиции доказательства серьезных угроз, в том числе угроз убийством, которые по телефону получил президент "Валенсии". Подобные преступления предусматривают уголовную ответственность", - говорится в заявлении клуба.
"Валенсия" занимает 8 место в Ла Лиге, набрав 12 баллов после 8 туров чемпионата.
А еще: "Валенсия" добыла победу над "Алавесом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Гранада
|8
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|7
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|7
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Эйбар
|8
|9
|12
|Реал Вальядолид
|7
|9
|13
|Бетис
|8
|9
|14
|Осасуна
|7
|8
|15
|Алавес
|8
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|8
|2