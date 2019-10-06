Президент "Валенсии" обратился в полицию из-за угроз болельщиков

"Валенсия" представила полиции доказательства угроз жизни президенту клуба Анилу Мурти. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Из-за неудовлетворительных результатов команды болельщики "Валенсии" очень недовольны руководством "летучих мышей". В частности из-за того, что главного тренера Марселино грозятся в скором времени уволить.

"Юридический отдел клуба предоставил полиции доказательства серьезных угроз, в том числе угроз убийством, которые по телефону получил президент "Валенсии". Подобные преступления предусматривают уголовную ответственность", - говорится в заявлении клуба.

"Валенсия" занимает 8 место в Ла Лиге, набрав 12 баллов после 8 туров чемпионата.

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