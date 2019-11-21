Президент "Васко" высказался о будущем Сантоса, который играет в ЦСКА

Президент "Васко да Гама" Алешандре Кампелло прокомментировал ситуацию с полузащитником Лукасом Сантосом, который выступает за ЦСКА на правах аренды.

"ЦСКА имеет время до декабря. Они выкупят Сантоса или он вернется к нам", - приводит слова Кампелло Globo Esporte.

Напомним, что ЦСКА заплатил за полугодовую аренду футболиста 200 тысяч евро с правом последующего выкупа за три миллиона евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Лукас Сантос провел за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с "Васко да Гамой" действует до 31 декабря 2022 года.

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