Президент Венесуэлы Мадуро предлагал Марадоне возглавить сборную своей страны
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона мог возглавить сборную Венесуэлы.
По словам 59-летнего тренера, стать наставником венесуэльской национальной команды его лично приглашал президент страны Николас Мадуро.
Впрочем, Марадона предпочёл остаться в "Химнасии" из Ла-Платы, где он работает с сентября 2019 года.
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