Президент Венесуэлы Мадуро предлагал Марадоне возглавить сборную своей страны

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Президент Венесуэлы Мадуро предлагал Марадоне возглавить сборную своей страны

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона мог возглавить сборную Венесуэлы.

По словам 59-летнего тренера, стать наставником венесуэльской национальной команды его лично приглашал президент страны Николас Мадуро.

Впрочем, Марадона предпочёл остаться в "Химнасии" из Ла-Платы, где он работает с сентября 2019 года.

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