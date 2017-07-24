Президент "Вероны": "Кассано? Я в шоке"

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Президент "Вероны": "Кассано? Я в шоке"

Президент "Вероны" Маурицио Сетти высказался по поводу решения нападающего Антонио Кассано повесить бутсы на гвоздь.

"Я в шоке от того, что узнал. Оказывается Кассано не хватает мотивации. Тем не менее, игрок всё ещё на контракте в "Вероне", и я хочу заявить, что у нас команда всегда важнее отдельного футболиста" - сказал Сетти.

Напомним, что 35-летний Кассано во второй раз за неделю объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru

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