Президент "Вииторула": "Хаджи на прицеле у "Спартака" и "Барселона", однако в каталонский клуб мы его не отпустим"
Президент "Вииторула" Георге Попеску рассказал об интересе европейских клубов к вингеру Янису Хаджи.
"Сейчас Янис находится в отпуске. Он рассмотрит все возможные варианты и выберет лучший. Я уже провел встречи с представителями всех клубов, которые интересуются Хаджи.
Хаджи на прицеле у "Спартака" и "Барселоны", но в каталонский клуб мы его не отпустим, так как они планируют сразу отдать его в аренду", - приводит слова президента ProX.
Трансферная стоимость 20-летнего румына оценивается в 6 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 39 игр, в которых отметился 14 забитыми мячами и 8 ассистами.
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