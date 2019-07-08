Президент "Вииторула": "Хаджи на прицеле у "Спартака" и "Барселона", однако в каталонский клуб мы его не отпустим"

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Президент "Вииторула": "Хаджи на прицеле у "Спартака" и "Барселона", однако в каталонский клуб мы его не отпустим"

Президент "Вииторула" Георге Попеску рассказал об интересе европейских клубов к вингеру Янису Хаджи.

"Сейчас Янис находится в отпуске. Он рассмотрит все возможные варианты и выберет лучший. Я уже провел встречи с представителями всех клубов, которые интересуются Хаджи.

Хаджи на прицеле у "Спартака" и "Барселоны", но в каталонский клуб мы его не отпустим, так как они планируют сразу отдать его в аренду", - приводит слова президента ProX.

Трансферная стоимость 20-летнего румына оценивается в 6 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 39 игр, в которых отметился 14 забитыми мячами и 8 ассистами.

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