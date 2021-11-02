Президент "Вильярреала" высказался о перспективах Иосифова в команде

Фото: инстаграм Иосифова/Автор неизвестен

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг поделился мнением о российском хавбеке команды Никите Иосифове.

"У нас был долгий процесс оформления документации, поэтому Никита Иосифов присоединился к "Вильярреалу" достаточно поздно. Сейчас он находится в распоряжении второй команды "Вильярреала", также тренировался с основной командой, был в заявке на некоторые матчи.

Мы видим в нём игрока именно такого плана, который нам нужен. Никита – молодой и очень ценный игрок, мы верим, что у него хорошее будущее в "Вильярреале". Надеюсь, что, находясь между двумя командами, он сможет сыграть как можно больше игр за основную команду.

Никита отлично себя проявляет, находится на ведущих ролях в "Вильярреале Б". Хотелось бы, чтобы в будущем он проявлял себя в Ла Лиге и стал важным игроком для первой команды", – сказал Роиг.

В нынешнем сезоне Иосифов забил 3 гола в 7 матчах за "Вильярреал Б" в третьем испанском дивизионе.

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