Президент "Вильярреала" высказался о судействе в матче с "Барселоной"

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Президент "Вильярреала" высказался о судействе в матче с "Барселоной"Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг негативно высказался о судействе в матче против "Барселоны" (1:3) в 15-м туре Ла Лиги.

"Гандбол Пике совершенно непонятен. Я не понимаю, как VAR не увидел пенальти. Это видели все, без обсуждения", - сказал Роиг.

Напомним, что в начале встречи защитник "Барсы" Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной площади, однако арбитр оставил этот эпизод вне своего внимания.

Фото: скриншот трансляции Movistar

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