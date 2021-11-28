Президент "Вильярреала" высказался о судействе в матче с "Барселоной"

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг негативно высказался о судействе в матче против "Барселоны" (1:3) в 15-м туре Ла Лиги.

"Гандбол Пике совершенно непонятен. Я не понимаю, как VAR не увидел пенальти. Это видели все, без обсуждения", - сказал Роиг.

Напомним, что в начале встречи защитник "Барсы" Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной площади, однако арбитр оставил этот эпизод вне своего внимания.

Фото: скриншот трансляции Movistar

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