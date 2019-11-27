Президент WADA прокомментировал возможное отстранение России от Евро-2020

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался об информации, что сборную России могут отстранить от участия в Евро-2020.

"Рекомендации WADA касаются Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Европейских игр и Чемпионата Мира, поэтому отстранение России от Евро-2020 и финала Лиги Чемпионов, скорее всего, невозможно", - цитирует Баньку RMF24.

Напомним, что WADA дало рекомендацию отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за несоответствия данных допинг-тестов российских спортсменов.

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