Президент WADA прокомментировал возможное отстранение России от Евро-2020

Теги чемпионат европыроссия

Президент WADA прокомментировал возможное отстранение России от Евро-2020

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался об информации, что сборную России могут отстранить от участия в Евро-2020.

"Рекомендации WADA касаются Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Европейских игр и Чемпионата Мира, поэтому отстранение России от Евро-2020 и финала Лиги Чемпионов, скорее всего, невозможно", - цитирует Баньку RMF24.

Напомним, что WADA дало рекомендацию отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за несоответствия данных допинг-тестов российских спортсменов.

Читайте также: Уэльс готов принять матчи Евро-2020 в случае дисквалификации России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ назвала лучшего игрока и тренера в ноябре

РПЛ назвала лучшего игрока и тренера в ноябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов