Президент "Ювентуса" будет просматривать работу Сарри на финале Лиги Европы

"Ювентус" рассматривает Маурицио Сарри как главного кандидата на пост тренера команды.

Как сообщает Tuttomercatoweb, президент "старой синьоры" Андреа Аньелли планирует посетить финал Лиги Европы, в котором сойдутся "Челси" и "Арсенал", чтобы окончательно оценить работу итальянского специалиста.

Сарри тренирует "Челси" с лета прошлого года. Под его руководством клуб финишировал на третьем месте в АПЛ. До этого Сарри был известен по своей работе в "Наполи".

Читайте также: "Челси" не планирует расставаться с Сарри. | http://soccernews.ru