Президент "Ювентуса" на год отстранён от футбола
Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли отстранён от футбола сроком на один год, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, функционер был наказан за махинации, связанные с продажей билетов. Cуд Федерации футбола Италии также оштрафовал "бьянконери" на 300 тысяч евро.
Стоит отметить, что адвокат Аньелли уже сообщил, что на это решение будет подана апелляция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|18
|3
|Интер Милан
|6
|16
|4
|Лацио
|6
|13
|5
|Рома
|5
|12
|6
|Милан
|6
|12
|7
|Сампдория
|5
|11
|8
|Торино
|6
|11
|9
|Аталанта
|6
|8
|10
|Кьево
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Фиорентина
|6
|7
|13
|Кальяри
|6
|6
|14
|СПАЛ
|6
|4
|15
|Сассуоло
|6
|4
|16
|Кротоне
|6
|4
|17
|Удинезе
|6
|3
|18
|Дженоа
|6
|2
|19
|Хеллас Верона
|6
|2
|20
|Беневенто
|6
|0