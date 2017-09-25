Президент "Ювентуса" на год отстранён от футбола

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли отстранён от футбола сроком на один год, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, функционер был наказан за махинации, связанные с продажей билетов. Cуд Федерации футбола Италии также оштрафовал "бьянконери" на 300 тысяч евро.

Стоит отметить, что адвокат Аньелли уже сообщил, что на это решение будет подана апелляция.

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