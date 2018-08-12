Президент "Ювентуса" назвал главную цель команды в этом сезоне



Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что его команда должна бороться за победу во всех турнирах в новом сезоне.

"Это будет сложный сезон, но мы должны думать о своих задачах. Нашей главной целью должна быть Лига Чемпионов. Но также мы нацелены на победу в чемпионате и Кубке Италии.

Мы ставим задачу выиграть все турниры. Для достижения этой цели мы должны упорно работать каждый день. Аллегри и его штаб это понимают", - приводит слова Аньелли Football Italia.

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