Президент "Ювентуса" назвал главную цель команды в этом сезоне

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Президент "Ювентуса" назвал главную цель команды в этом сезоне
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что его команда должна бороться за победу во всех турнирах в новом сезоне.

"Это будет сложный сезон, но мы должны думать о своих задачах. Нашей главной целью должна быть Лига Чемпионов. Но также мы нацелены на победу в чемпионате и Кубке Италии.

Мы ставим задачу выиграть все турниры. Для достижения этой цели мы должны упорно работать каждый день. Аллегри и его штаб это понимают", - приводит слова Аньелли Football Italia.

Не пропустите: Тренер "Ювентуса" рассказал о целях команды в новом сезоне. | http://soccernews.ru

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