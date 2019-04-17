Президент "Ювентуса": "Обсудим с Аллегри новый контракт"



Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что клуб не намерен расстаться с главным тренером Массимилиано Аллегри.

"Победа в Лиге Чемпионов была целью "Ювентуса" в этом сезоне. Теперь она перенеслась на следующий сезон. У нас молодая команда, которая будет прогрессировать, причем обязательно с Аллегри. Его контракт действует до 2020 года. Летом мы обсудим с ним новое соглашение", - приводит слова Аньелли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что "Ювентус" уверенно лидирует в чемпионате Италии, но вылетел из Кубка Италии. Кроме того, туринский клуб не сумел преодолеть четвертьфинал Лиги Чемпионов, уступив "Аяксу" (1:1 и 1:2).

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