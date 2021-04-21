Президент "Ювентуса" оценил шансы запустить Суперлигу после выхода из нее английских клубов

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Президент "Ювентуса" оценил шансы запустить Суперлигу после выхода из нее английских клубов

Фото: твиттер Transfer News Live/Автор неизвестен

Президент туринского "Ювентуса" Андре Аньелли заявил, что запустить Суперлигу не представляется возможным после выхода из проекта английских клубов

"Можно ли запустить Суперлигу? Говоря честно и откровенно, нет, очевидно, что это не так", - приводит слова Аньелли Reuters.

Напомним, что Суперлигу официально покинули "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". После этого руководство Суперлиги приняло решение о приостановке проекта. Изначально планировалось, что в турнире будет 20 клубов, которые будут поделены на две группы.

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