Президент "Ювентуса" оценил шансы запустить Суперлигу после выхода из нее английских клубов
Фото: твиттер Transfer News Live/Автор неизвестен
Президент туринского "Ювентуса" Андре Аньелли заявил, что запустить Суперлигу не представляется возможным после выхода из проекта английских клубов
"Можно ли запустить Суперлигу? Говоря честно и откровенно, нет, очевидно, что это не так", - приводит слова Аньелли Reuters.
Напомним, что Суперлигу официально покинули "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". После этого руководство Суперлиги приняло решение о приостановке проекта. Изначально планировалось, что в турнире будет 20 клубов, которые будут поделены на две группы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17