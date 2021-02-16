Президент "Ювентуса" оригинально оценил жест со средним пальцем, который показал ему Конте

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Президент "Ювентуса" оригинально оценил жест со средним пальцем, который показал ему Конте

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли поделился мнением о конфликте с главным тренером миланского "Интера" Антонио Конте, который показал ему средний палец по окончании ответного матча 1/2 финала Кубка Италии (0:0)

"Порой мы переходим границы хорошего поведения из-за страсти к нашей работе. Между мной и Конте все нормально. Это был жест любви", — приводит слова Аньелли Football Italia.

Напомним, что в ходе матча у Конте произошел конфликт с защитником "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. По сумме двух встреч в финал вышел "Ювентус", который в первом матче победил со счетом 2:1.

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