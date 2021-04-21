Президент "Ювентуса" отреагировал на слухи о своем уходе

Теги ювентус

Президент "Ювентуса" отреагировал на слухи о своем уходе

Фото: твиттер EiFSoccer/Автор неизвестен

Президент "Ювентуса" и вице-президент Суперлиги Европы Андреа Аньелли прокомментировал информацию о том, что он уйдет из туринского клуба.

"Я не ухожу из "Ювентуса". Мне приносят удачу те, кто говорит подобное", - приводит слова Аньелли журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что Европейская Суперлига была официально приостановлена всего через двое суток после создания. Это произошло из-за выхода из турнира "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Не пропустите: К Суперлиге могли присоединиться аргентинские и бразильские гранды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Арбитр Вилков ярко отреагировал на пожизненное отстранение от футбола

Арбитр Вилков ярко отреагировал на пожизненное отстранение от футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов