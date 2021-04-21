Президент "Ювентуса" отреагировал на слухи о своем уходе

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Президент "Ювентуса" и вице-президент Суперлиги Европы Андреа Аньелли прокомментировал информацию о том, что он уйдет из туринского клуба.

"Я не ухожу из "Ювентуса". Мне приносят удачу те, кто говорит подобное", - приводит слова Аньелли журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что Европейская Суперлига была официально приостановлена всего через двое суток после создания. Это произошло из-за выхода из турнира "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

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