Президент "Ювентуса" поделился мнением о значимости Суперлиги для футбола

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли высказался о значимости проекта европейской Суперлиги для футбола.

"Это выступление не для того, чтобы перефразировать причины рождения Суперлиги. Но это подходящая возможность сообщить вам, что это новое соревнование, цель которого — предложить миру лучшее футбольное зрелище из когда-либо существующих. Суперлига имеет три основных фактора значимости с целью гарантировать стабильность футбольной индустрии:

1. Новая общая структура для контроля затрат и содействия обеспечению сбалансированной конкурентоспособности в рамках различных соревнований, вопреки тому, что было предложено в различных условиях, включая те, которые диктуются нынешней "властью";

2. Твердая приверженность солидарности и взаимности;

3. Сосредоточение внимания на выступлениях клубов на европейских соревнованиях и на том, как они способствуют развитию талантов в качестве основных элементов новой концепции спортивной меритократии (то, что не может быть основано исключительно на внутренних результатах, с геополитическими и коммерческими соображениями, которые должны существовать отдельно от сути самого спорта).

Короче говоря, это новая меритократическая парадигма и возврат к основам контроля затрат и прозрачности, с тремя категориями заинтересованных сторон в основе проекта:

1. Фанаты, которые диктуют спрос на товар;

2. Игроки, являющиеся звездами шоу — как в клубных, так и в международных соревнованиях;

3. Инвесторы, которые берут на себя весь бизнес-риск футбольной индустрии.

Это новая парадигма, которую футбол больше не может игнорировать и на основе которой должен возобновиться конструктивный диалог. Все можно считать само собой разумеющимся. И все можно улучшить и переосмыслить.

Футбол — самый популярный вид спорта в мире. "Ювентус", как и многие другие клубы, уже много лет участвует в этом грандиозном зрелище. Каждый, кто представляет клуб, обязан гарантировать высочайший профессионализм, усилия и порядочность, чтобы "Ювентус" оставался верным своей истории", — цитирует Аньелли официальный сайт "Ювентуса".

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