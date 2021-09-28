Президент "Ювентуса" поделился мнением о значимости Суперлиги для футбола
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли высказался о значимости проекта европейской Суперлиги для футбола.
"Это выступление не для того, чтобы перефразировать причины рождения Суперлиги. Но это подходящая возможность сообщить вам, что это новое соревнование, цель которого — предложить миру лучшее футбольное зрелище из когда-либо существующих. Суперлига имеет три основных фактора значимости с целью гарантировать стабильность футбольной индустрии:
1. Новая общая структура для контроля затрат и содействия обеспечению сбалансированной конкурентоспособности в рамках различных соревнований, вопреки тому, что было предложено в различных условиях, включая те, которые диктуются нынешней "властью";
2. Твердая приверженность солидарности и взаимности;
3. Сосредоточение внимания на выступлениях клубов на европейских соревнованиях и на том, как они способствуют развитию талантов в качестве основных элементов новой концепции спортивной меритократии (то, что не может быть основано исключительно на внутренних результатах, с геополитическими и коммерческими соображениями, которые должны существовать отдельно от сути самого спорта).
Короче говоря, это новая меритократическая парадигма и возврат к основам контроля затрат и прозрачности, с тремя категориями заинтересованных сторон в основе проекта:
1. Фанаты, которые диктуют спрос на товар;
2. Игроки, являющиеся звездами шоу — как в клубных, так и в международных соревнованиях;
3. Инвесторы, которые берут на себя весь бизнес-риск футбольной индустрии.
Это новая парадигма, которую футбол больше не может игнорировать и на основе которой должен возобновиться конструктивный диалог. Все можно считать само собой разумеющимся. И все можно улучшить и переосмыслить.
Футбол — самый популярный вид спорта в мире. "Ювентус", как и многие другие клубы, уже много лет участвует в этом грандиозном зрелище. Каждый, кто представляет клуб, обязан гарантировать высочайший профессионализм, усилия и порядочность, чтобы "Ювентус" оставался верным своей истории", — цитирует Аньелли официальный сайт "Ювентуса".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17