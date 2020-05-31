Президент "Ювентуса" предложил проводить матчи Серии А со зрителями

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли предложил проводить матчи чемпионата Италии с некоторым количеством зрителей. Об этом информирует Football-italia.

О своей идее функционер рассказал 19 клубам Серии А. Возможно, в середине июня небольшое количество болельщиков будет допущено на стадионы. Сначала матчи смогут посещать 10% зрителей, позже - 25%.

Серия А должна возобновиться 20 июня при пустых трибунах.

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