Президент "Ювентуса" рассказал о целях клуба
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли ответил на вопрос, какие цели перед собой ставит туринский клуб.
"Ювентус" живёт только для того, чтобы побеждать. Это не высокомерие, это амбиции. Наши конкуренты позиционируют себя также. Скромность и одержимость - краеугольные камни истории "Ювентуса". Теперь хотим выиграть седьмое и даже восьмое скудетто подряд" - приводит слова Аньелли Football Italia.
Стоит отметить, что "Ювентус" становится чемпионом Италии уже шесть лет подряд. Кроме того, "бьянконери" дважды за последние три сезона добирались до финала Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Дуглас Коста: "У нашей связки с Игуаином большой потенциал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ обыгрывает "Рому" в серии пенальти в первом туре Международного кубка чемпионов
-
Официально: "Челси" и "Реал" согласовали трансфер Мораты
-
"Ювентус" объявил о трансфере Щесны
-
Благодаря двум точным выстрелам Ивоби, "Арсенал" вырывает победу над "Баварией"
-
"Ювентус" и три топ-клуба АПЛ претендуют на Томаса Мюллера
Лента новостей
-
Текущим летом на трансферах "Реал" заработал почти 140 миллионов евро
-
Бартомеу: "Я спокоен, все клубы мира хотят Неймара"
-
Сапета: "Борьба за еврокубки? Первые пять-шесть туров прояснят картину"
-
Эмери: "Важно иметь в команде такого игрока, как Неймар"
-
ПСЖ готов побороться с "Миланом" за одного из лучших бомбардиров Европы
-
Маркиньос: "Меня Неймар не предупреждал о своем переходе"
-
Агент: "Спартак" не интересовался Баделем"
-
Верратти продлит контракт с ПСЖ
-
"Милан" ждет новостей по Белотти
-
"Челси" не теряет надежд заполучить бека "Реала"
-
Новичок "Локомотива" Рыбус опроверг интерес к своей персоне "Спартака"
-
"Атлетико" может получить тройную выгоду с трансфера Мораты в "Челси"
-
Тиаго Силва: "Будет интересно, если Неймар присоединится к проекту ПСЖ"
-
"Зенит" отказался от приобретения защитника сборной Бразилии
-
Эмери анонсировал громкое подписание своим клубом
-
"Барселона" может отложить переговоры по одной из своих приоритетных трансферных целей до зимы
-
Возможный уход Неймара может "ударить" по Роналду
-
Глава "Mediapro": "Неймар предпринимает шаги, чтобы покинуть "Барселону"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Тоттехэма"
-
Эрнанес вернулся в "Сан-Паулу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18