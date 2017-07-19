Президент "Ювентуса" рассказал о целях клуба

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли ответил на вопрос, какие цели перед собой ставит туринский клуб.

"Ювентус" живёт только для того, чтобы побеждать. Это не высокомерие, это амбиции. Наши конкуренты позиционируют себя также. Скромность и одержимость - краеугольные камни истории "Ювентуса". Теперь хотим выиграть седьмое и даже восьмое скудетто подряд" - приводит слова Аньелли Football Italia.

Стоит отметить, что "Ювентус" становится чемпионом Италии уже шесть лет подряд. Кроме того, "бьянконери" дважды за последние три сезона добирались до финала Лиги Чемпионов.

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