Президент "Ювентуса" рассказал о влиянии трансфера Роналду на клуб

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Президент "Ювентуса" рассказал о влиянии трансфера Роналду на клуб

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли порассуждал о том, как покупка нападающего Криштиану Роналду повлияла на клуб.

"Приглашение Роналду не изменило нашу бизнес-модель. В "Ювентусе" всегда были чемпионы - от Платини до Зидана. Но экономические последствия прихода Роналду совсем другие. Мы видим его влияние на команду как на поле, так и за его пределами. Речь идёт о признании бренда "Ювентуса" во всём мире, что особенно ценно для спонсоров", - цитирует Аньелли La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "Ювентус" купил Роналду у "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.

В составе "старой синьоры" звёздный португалец забил 53 гола и сделал 13 ассистов в 73 матчах.

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