Президент "Ювентуса": "Роналду - опора клуба. Уверен, что он останется"
Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли сделал заявление о будущем в клубе форварда Криштиану Роналду.
"Я полностью уверен, что он останется. Могу заверить, что Роналду остаётся опорой "Ювентуса", - цитирует Аньелли Football Italia.
Ранее появились слухи, что осенью звёздный португалец хотел уйти в ПСЖ.
Контракт 35-летнего нападающего со "старой синьорой" рассчитан ещё на два сезона.
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 89 матчей, забил 65 голов и сделал 18 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17