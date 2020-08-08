Президент "Ювентуса": "Роналду - опора клуба. Уверен, что он останется"

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли сделал заявление о будущем в клубе форварда Криштиану Роналду.

"Я полностью уверен, что он останется. Могу заверить, что Роналду остаётся опорой "Ювентуса", - цитирует Аньелли Football Italia.

Ранее появились слухи, что осенью звёздный португалец хотел уйти в ПСЖ.

Контракт 35-летнего нападающего со "старой синьорой" рассчитан ещё на два сезона.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 89 матчей, забил 65 голов и сделал 18 ассистов.

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