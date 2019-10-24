Президент "Ювентуса": "Роналду заслуживает выиграть "Золотой мяч"

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли выразил надежду, что форвард Криштиану Роналду станет обладателем "Золотого мяча".

"Надеюсь, Роналду выиграет "Золотой мяч", потому что он действительно этого заслуживает", - сказал Аньелли.

"Ювентус" купил португальского нападающего летом 2018 года у "Реала" за 117 миллионов евро.

В составе "старой синьоры" Роналду забил 33 гола и сделал 11 ассистов в 53 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

34-летний футболист попал в 30-ку претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2019 года, но букмекеры невысоко оценивают его шансы взять приз - 1 к 19.

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