Президент "Ювентуса" считает, что "Аталанта" не должна была попасть в Лигу Чемпионов

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли сказал, что "Аталанта" не должна была попасть в Лигу Чемпионов.

"Я уважаю работу "Аталанты", но правильно ли, благодаря одному хорошему сезону попадать в Лигу Чемпионов?

Нужно уравновешивать вклад клубов в европейский футбол и результаты отдельно взятого сезона", - сказал Аньелли.

Напомним, в прошлом сезоне "Аталанта" финишировала третьей, а на данный момент занимает 4 место в турнирной таблице.

В Лиге Чемпионов клуб дошел до 1\8 финала, где в первом матче разгромила "Валенсию" (4:1).

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