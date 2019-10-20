Президент "Ювентуса" сделал подарок Роналду

Руководство "Ювентуса" решило отметить достижение форварда Криштиану Роналду, который на этой неделе забил 700-й гол в карьере.

Президент туринского клуба Андреа Аньелли перед матчем 8-го тура Серии А против "Болоньи" вручил звёздному португальцу специальный подарок.

Для 34-летнего футболиста подготовили футболку с числом 700 на спине и его фамилией.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Во всех турнирах нападающий забил 32 мяча и сделал 11 ассистов в 51 игре.

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