Президент "Ювентуса" сделал подарок Роналду
Руководство "Ювентуса" решило отметить достижение форварда Криштиану Роналду, который на этой неделе забил 700-й гол в карьере.
Президент туринского клуба Андреа Аньелли перед матчем 8-го тура Серии А против "Болоньи" вручил звёздному португальцу специальный подарок.
Для 34-летнего футболиста подготовили футболку с числом 700 на спине и его фамилией.
We told you to hold on #CR701 #JuveBologna pic.twitter.com/OqTSqIXfXy— JuventusFC (@juventusfcen) October 19, 2019
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Во всех турнирах нападающий забил 32 мяча и сделал 11 ассистов в 51 игре.
Не пропустите: Роналду забил 25 голов в Серии А за 38 матчей. Это пятый результат в истории. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|8
|12
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Парма
|7
|9
|11
|Милан
|7
|9
|12
|Болонья
|8
|9
|13
|Хеллас Верона
|8
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3