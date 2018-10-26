Президент "Ювентуса" сделал заявление на тему обвинения Роналду в изнасиловании

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Президент "Ювентуса" сделал заявление на тему обвинения Роналду в изнасиловании

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что он поддерживает нападающего Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании. 

"Как только стало известно об обвинении, я посмотрел Роналду прямо в глаза и спросил его об этом. Я остался доволен его ответом. Действия Криштиану в последующие недели подтвердили мое мнение.

Я сказал Роналду, что "Ювентус" всегда готов помочь и поддержать его. Мы всегда готовы помочь всем сотрудникам клуба, если уверены, что они вели себя корректно", – приводит слова Аньелли AS.

Напомним, что американская модель Кэтрин Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году. Португалец отрицает все обвинения.

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Комментарии

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Вахтанг

Я б выебал этого президента

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Спасибо г-н Аньелли, что отмазываете меня извращенца.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Хоть ты Рон и ПИДОР, но я и дальше дрочу на тебя.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Спасибо друг, дрочи и дальше, только чаще руки меняй)

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Мария Ивановна

Какой же надо быть СКОТИНОЙ, чтоб насиловать красивую молодую девушку в СРАКУ. —Я понимаю, что Роналду ПЕДИК и этого не скрывает, но изнасилование НЕЕСТЕСТВЕННЫМ способом женщину в СРАКУ, это АМОРАЛЬНО и НЕКУЛЬТУРНО!

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Марсело

Мария Ивановна, он подлец и меня насиловал в Реале, у меня до сих пор жопа болит!

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