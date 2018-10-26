Президент "Ювентуса" сделал заявление на тему обвинения Роналду в изнасиловании
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что он поддерживает нападающего Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании.
"Как только стало известно об обвинении, я посмотрел Роналду прямо в глаза и спросил его об этом. Я остался доволен его ответом. Действия Криштиану в последующие недели подтвердили мое мнение.
Я сказал Роналду, что "Ювентус" всегда готов помочь и поддержать его. Мы всегда готовы помочь всем сотрудникам клуба, если уверены, что они вели себя корректно", – приводит слова Аньелли AS.
Напомним, что американская модель Кэтрин Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году. Португалец отрицает все обвинения.
Не пропустите: Комплекс Роналду: португалец постоянно увеличивает свой рост на фото. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент сообщил об ответе Дзюбы на предложение "Галатасарая"
-
"Манчестер Сити" определил одну из главных летних трансферных целей
-
"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами
-
Конте попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба
-
Смолов объяснил почему скрылся с места ДТП, которое произошло прошлым летом
-
Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Ракицкого с "Зенитом"
-
"Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу
-
Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара
-
Смолов заявил, что перед ЧМ-2018 отказался переходить в клуб АПЛ
-
Абхазия, ДНР и ЛНР примут участие в Кубке непризнанных стран
-
Они сами виноваты: Смолов прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
-
Ван Гал может возглавить клуб после более чем двухлетнего простоя
-
Один из ключевых игроков "Ювентуса" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Ростов" купил хавбека "Брайтона"
-
"Андерлехт" интересуется форвардом "Рубина"
-
"Эспаньол" объявил о переходе лучшего бомбардира китайской Суперлиги
-
3
Гвардиола назвал лучшие европейские команды за последнее десятилетие
-
Очередной скандал из-за VAR: Тухель раскритиковал работу видеоарбитров
-
Хадсон-Одои сделал заявление о своём будущем в "Челси"
-
"Галатасарай" сделал предложение по игроку "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|СПАЛ
|21
|21
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Дженоа
|20
|20
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8