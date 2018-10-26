Президент "Ювентуса" сделал заявление на тему обвинения Роналду в изнасиловании

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что он поддерживает нападающего Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании.

"Как только стало известно об обвинении, я посмотрел Роналду прямо в глаза и спросил его об этом. Я остался доволен его ответом. Действия Криштиану в последующие недели подтвердили мое мнение.

Я сказал Роналду, что "Ювентус" всегда готов помочь и поддержать его. Мы всегда готовы помочь всем сотрудникам клуба, если уверены, что они вели себя корректно", – приводит слова Аньелли AS.

Напомним, что американская модель Кэтрин Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году. Португалец отрицает все обвинения.

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