Президент "Ювентуса" смотрел матч с "Торино" в компании с Аллегри
Фото: Твиттер @JuvMania
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли смотрел матч 29-го тура Серии А против "Торино" (2:2) в компании экс-наставника клуба Массимилиано Аллегри, сообщает журналист Тони Дамашелли в своей колонке на сайте Il Giornale.
"Не знаю, останется ли главным тренером "Ювентуса" Андреа Пирло, но знаю, что в субботу Аллегри и Аньелли вместе смотрели туринское дерби дома президента. Возможно, их встреча носила ностальгический характер, но на данный момент президент клуба понимает, что так дальше продолжаться не может. Пирло был учителем на поле, но на тренерской скамье он совершенно не такой. Непонимание между ним и игроками достигло опасных масштабов", — написал журналист.
Напомним, Аллегри работал в "Ювентусе" с 2014 по 2019 годы. Под его руководством команда 5 раз становилась чемпионом Италии 4 раза побеждала в Кубке страны. В данный момент специалист находится без работы.
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