Президент "Ювентуса" встретился с Сарри

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли прилетел в Баку, где сегодня состоится финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом".

Как сообщает Tuttosport, 43-летний менеджер в азербайджанской столице встретился с главным тренером "синих" Маурицио Сарри.

Детали общения между Аньелли и Сарри пока неизвестны. Ранее утверждалось, что итальянский специалист летом может возглавить "Ювентус".

"Челси" готов расстаться с наставником, если будет выплачена неустойка в размере 5,7 миллиона евро.

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