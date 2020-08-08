Президент "Ювентуса" выбрал приоритетного кандидата на замену Сарри

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли хочет видеть у руля своей команды наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

По информации Tuttomercatoweb - приглашение француза - это приоритет для руководителя "старой синьоры".

Впрочем, переманить Зидана из королевского клуба будет очень сложно, поэтому рассматриваются и другие кандидатуры, в частности, Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри.

Напомним, что "Ювентус" сегодня уволил с поста главного тренера Маурицио Сарри.

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