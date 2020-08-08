Президент "Ювентуса" выбрал приоритетного кандидата на замену Сарри
Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли хочет видеть у руля своей команды наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана.
По информации Tuttomercatoweb - приглашение француза - это приоритет для руководителя "старой синьоры".
Впрочем, переманить Зидана из королевского клуба будет очень сложно, поэтому рассматриваются и другие кандидатуры, в частности, Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри.
Напомним, что "Ювентус" сегодня уволил с поста главного тренера Маурицио Сарри.
Не пропустите: Стала известна сумма неустойки Сарри за увольнение из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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Официально: Сарри покинул "Ювентус"
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