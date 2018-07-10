Президент "Ювентуса" вылетел на встречу с Роналду

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Президент "Ювентуса" вылетел на встречу с Роналду

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли вылетел на встречу с нападающим мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Как сообщает ESPN, руководитель туринского клуба встретится с 33-летним португальцем в Греции, где футболист проводит свой отпуск.

Ожидается, что Аньелли и Роналду обсудят условия перехода форварда в "Ювентус".

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