Президент "Ювентуса" высказался о возможном приглашении Гвардиолы

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Президент "Ювентуса" высказался о возможном приглашении Гвардиолы

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли подтвердил информацию, что клубу интересен главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Будет глупо сказать, что мы не интересуемся Гвардиолой. Но тяжело убедить сменить клуб того, кто счастлив на своем месте работы. 

Мы довольны работой Сарри. Его контракт с "Ювентусом" действует еще три года. Уверен, что его модель игры со временем принесет пользу. В конце сезона мы сделаем выводы. Мы лидируем в Серии А, а это совсем неплохо", - приводит слова Аньеллы Football Italia.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити", так как клуб на два года отстранили от участия в еврокубках. Впрочем, специалист опроверг данную информацию.

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