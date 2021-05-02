Президент "Ювентуса" высказался по поводу чемпионства "Интера"

Фото: твиттер "Интера"

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поздравил с чемпионством президента «Интера» Стивена Чжана.

«Хорошая работа, Стивен! Рад за тебя, горжусь, что я твой самый заклятый соперник на поле и друг вне его.

Мы ещё вернемся», – написал Аньелли в своем твиттере.

Миланский "Интер" завоевал трофей в Серии А впервые с сезона-2009/10, прервав серию «Ювентуса» из 9 титулов подряд. Для «Интера» этот титул стал 19-м.

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