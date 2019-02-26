Президент "Зенита" бросил вызов Дзюбе

Новый президент "Зенита" Александр Медведев бросил вызов форварду своей команды Артёму Дзюбе.

"Ещё до своего назначения я вызвал Артёма Дзюбу на челлендж - забью ему из 10 пенальти больше, чем он забьёт мне из пяти. Попрошу вратарей потренироваться со мной, чтобы я выиграл этот челлендж", - сказал функционер.

В текущем сезоне 30-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 25 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

О назначении Медведева на пост президента "сине-бело-голубые" объявили 22 февраля. Он сменил Сергея Фурсенко.

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