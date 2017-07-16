Президент "Зенита" дал оценку первой игре своей команды в сезоне

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко дал оценку первой игре своей команды в стартовавшем сезоне 2017/2018.

"Конечно, играть было сложно: во-первых, первый официальный матч Роберто Манчини; во-вторых, дальний перелет; в третьих, искусственное поле - играть не нем очень непросто, оно не приспособлено к быстрой игре "Зенита".

Но надо сказать, что ребята справились с задачей хорошо. С учетом того, что перелет был девять часов, сыграли на пять баллов. Победа ценна еще и тем, что соперник - хорошо подготовленная команда", - цитирует Фурсенко чемпионат.com.

Напомним, Кузяев рассказал, какие указания перед матчем ему давал Манчини. | soccernews.ru