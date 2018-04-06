Президент "Зенита" и главный спонсор клуба попали в санкционный список США

Теги зенит санкт-петербургсергей фурсенко

Президент "Зенита" и главный спонсор клуба попали в санкционный список США
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко и глава компании "Газпром" Алексей Миллер попали в санкционный список США, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в этот список входят лица, которые имеют отношение к правительству РФ.

Стоит отметить, что в список также вошли бывший владелец "Анжи" Сулейман Керимов, глава банка ВТБ Андрей Костин, экс-владелец "Кубани" Олег Дерипаска и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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