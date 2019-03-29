Президент "Зенита" исключил возвращение Халка в клуб

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Президент "Зенита" исключил возвращение Халка в клуб

Президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что не стоит ждать возвращения Халка в клуб.

"Возвращение Халка? Мы не ветеранская команда. В одну реку нельзя войти дважды. К тому же, Халк уже несколько лет в Китае. Вероятно, после такого я бы тоже хотел бы вернуться в Санкт-Петербург", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Напомним, что Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. После чего перебрался в китайский "Шанхай СИПГ", где играет в настоящее время.

Новый сезон в Китае только начался. 32-летний бразилец успел провести три матча и забить один гол.

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