Президент "Зенита" исключил возвращение Халка в клуб
Президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что не стоит ждать возвращения Халка в клуб.
"Возвращение Халка? Мы не ветеранская команда. В одну реку нельзя войти дважды. К тому же, Халк уже несколько лет в Китае. Вероятно, после такого я бы тоже хотел бы вернуться в Санкт-Петербург", - приводят слова Медведева российские СМИ.
Напомним, что Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. После чего перебрался в китайский "Шанхай СИПГ", где играет в настоящее время.
Новый сезон в Китае только начался. 32-летний бразилец успел провести три матча и забить один гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11