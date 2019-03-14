Президент "Зенита" Медведев провёл встречу с Бартомеу

Президент "Зенита" Александр Медведев провёл встречу со своим коллегой из "Барселоны" Жозепом Бартомеу, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Российский функционер обсудил с руководителем "блауграны" перспективы сотрудничества футбольных клубов, включая развитие академии и инфраструктуры.

Также Медведев посетил домашний стадион каталонской команды "Камп Ноу", в том числе центр инноваций, музей и мегамагазин, где ознакомился с билетной программой и системой продажи абонементов.

По итогам встречи президенты договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.

Напомним, что сейчас "Зенит" находится в Испании, где готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала", который состоится сегодня в 23:00 мск.

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