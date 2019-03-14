Президент "Зенита" Медведев провёл встречу с Бартомеу
Президент "Зенита" Александр Медведев провёл встречу со своим коллегой из "Барселоны" Жозепом Бартомеу, сообщает официальный сайт питерского клуба.
Российский функционер обсудил с руководителем "блауграны" перспективы сотрудничества футбольных клубов, включая развитие академии и инфраструктуры.
Также Медведев посетил домашний стадион каталонской команды "Камп Ноу", в том числе центр инноваций, музей и мегамагазин, где ознакомился с билетной программой и системой продажи абонементов.
По итогам встречи президенты договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.
Напомним, что сейчас "Зенит" находится в Испании, где готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала", который состоится сегодня в 23:00 мск.
Не пропустите: Семак сделал заявление перед матчем "Вильярреал" - "Зенит". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Неймару грозит наказание от УЕФА: названы сроки возможной дисквалификации
-
Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира
-
В доску свой. Как Даниеле Де Росси стал навсегда ассоциироваться с родным Римом
-
Роналду и Месси поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 9-го тура
Лента новостей
-
"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле
-
Пике: "Я могу заменить Суареса в нападении"
-
Президент "Зенита" Медведев провёл встречу с Бартомеу
-
Неймару грозит наказание от УЕФА: названы сроки возможной дисквалификации
-
Месси поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Анчелотти оценил игру Роналду в матче с "Атлетико"
-
Беккенбауэр назвал тренера, которого хочет видеть во главе "Баварии"
-
Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира
-
Экс-тренер "Спартака" спрогнозировал исход чемпионской гонки в текущем розыгрыше РПЛ
-
1
Хет-трик Роналду в ворота "Атлетико" повысил стоимость акций "Ювентуса" на 18%
-
СМИ узнали характер травмы Усмана Дембеле
-
"Манчестер Сити" не может договориться о продлении контракта с основным игроком
-
Садио Мане установил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
2
Месси высказался о победе над "Лионом" в Лиге Чемпионов
-
Экс-тренер "Спартака" сделал прогноз на выступление российских команд в Лиге Европы
-
Девушка дня: Тейлор Уорд - новая пассия нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро
-
Нойер сыграл 100-й матч в ЛЧ, только пять вратарей провели больше игр в турнире
-
6
Президент "Лиона" раскритиковал работу системы VAR в матче с "Барселоной"
-
В доску свой. Как Даниеле Де Росси стал навсегда ассоциироваться с родным Римом
-
Впервые с 2008 года "Реал" и "Бавария" одновременно не пробились в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22