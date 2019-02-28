Президент "Зенита" начал подготовку к соревнованию с Дзюбой



Новый президент "Зенита" Александр Медведев рассказал, что он начал подготовку к соревнованию с нападающим команды Артемом Дзюбой. Ранее Медведев вызвал Дзюбу на челендж по пенальти.

Медведев потренировал удары на основном голкипере команды Андрее Луневе. Президент санкт-петербургского клуба нанес 10 ударов с 11-метровой отметки и забил пять голов.

"Поддаваться не надо, иначе из состава можешь пропасть. Поддавки мы не любим", - сказал Медведев.

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