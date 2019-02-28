Президент "Зенита" начал подготовку к соревнованию с Дзюбой
Новый президент "Зенита" Александр Медведев рассказал, что он начал подготовку к соревнованию с нападающим команды Артемом Дзюбой. Ранее Медведев вызвал Дзюбу на челендж по пенальти.
Медведев потренировал удары на основном голкипере команды Андрее Луневе. Президент санкт-петербургского клуба нанес 10 ударов с 11-метровой отметки и забил пять голов.
"Поддаваться не надо, иначе из состава можешь пропасть. Поддавки мы не любим", - сказал Медведев.
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|17
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|17
|28
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|Рубин
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|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
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|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
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|Анжи
|17
|15
|16
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|17
|10