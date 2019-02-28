Президент "Зенита" начал подготовку к соревнованию с Дзюбой

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбаандрей лунев

Президент "Зенита" начал подготовку к соревнованию с Дзюбой
Новый президент "Зенита" Александр Медведев рассказал, что он начал подготовку к соревнованию с нападающим команды Артемом Дзюбой. Ранее Медведев вызвал Дзюбу на челендж по пенальти.

Медведев потренировал удары на основном голкипере команды Андрее Луневе. Президент санкт-петербургского клуба нанес 10 ударов с 11-метровой отметки и забил пять голов.

"Поддаваться не надо, иначе из состава можешь пропасть. Поддавки мы не любим", - сказал Медведев.

Не пропустите: Семак напугал Дзюбу в свой день рождения. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" - "Катания": видеотрансляция матча второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу

"Локомотив" - "Катания": видеотрансляция матча второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов