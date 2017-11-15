Президент "Зенита" навестил Лунева в больнице

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Президент "Зенита" навестил Лунева в больницеПрезидент "Зенита" Сергей Фурсенко побывал в больнице, в которой находится голкипер сборной России Андрей Лунев.

Напомним, что вратарь получил травму в товарищеском матче с Испанией​ (3:3). 

"Фурсенко ночью приехал в больницу к Луневу. Удивив многих, поскольку это, прямо скажем, необычно для многих боссов. Прямо в операционную зашел и поддерживал его. Не знаю, кто еще из клубных боссов поступил бы так и дай Бог, чтобы поводов таких не было никогда у них. Но поступок Фурсенко очень много говорит о его отношении к игрокам", - сообщает источник.  | http://soccernews.ru

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