Президент "Зенита" навестил Лунева в больнице

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко побывал в больнице, в которой находится голкипер сборной России Андрей Лунев.

Напомним, что вратарь получил травму в товарищеском матче с Испанией​ (3:3).

"Фурсенко ночью приехал в больницу к Луневу. Удивив многих, поскольку это, прямо скажем, необычно для многих боссов. Прямо в операционную зашел и поддерживал его. Не знаю, кто еще из клубных боссов поступил бы так и дай Бог, чтобы поводов таких не было никогда у них. Но поступок Фурсенко очень много говорит о его отношении к игрокам", - сообщает источник. | http://soccernews.ru