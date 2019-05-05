Президент "Зенита" назвал дату проведения чемпионского парада

Теги зенит санкт-петербургалександр медведев

Президент "Зенита" назвал дату проведения чемпионского парада
Президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что 26 мая клуб проведет чемпионский парад Санкт-Петербурге.

"Увидимся 26 мая!" - приводят слова Медведева российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" в пятый раз в своей истории стал победителем Российской Премьер-Лиги. Ранее петербургский клуб завоевывал золотые медали в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на его счету титул чемпиона СССР-1984.

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