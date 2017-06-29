Президент "Зенита" не против вернуть Аршавина

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Президент "Зенита" не против вернуть АршавинаПрезидент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко не против вернуть в свою команду форварда казахстанского "Кайрата" Андрея Аршавина.

"Если наш главный тренер сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет", - цитирует Фурсенко чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" намерен приобретать только сильных легионеров. | soccernews.ru

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