Президент "Зенита" не против вернуть Аршавина

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко не против вернуть в свою команду форварда казахстанского "Кайрата" Андрея Аршавина.

"Если наш главный тренер сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет", - цитирует Фурсенко чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" намерен приобретать только сильных легионеров. | soccernews.ru