Президент "Зенита": "Никаких переговоров по Ковачичу не было"
Президент "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб может приобрести хорватского полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича.
"Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом. Не знаю, откуда берется эта информация", - приводят слова Медведева российские СМИ.
Напомним, что Ковачич не хочет возвращаться в "Реал" по окончании сезона. Правом на выкуп хавбека владеет "Челси", но английский клуб не сможет сделать это из-за трансферного запрета.
В нынешнем сезоне 24-летний Ковачич провел за "Челси" 43 матча во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.
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