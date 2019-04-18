Президент "Зенита": "Никаких переговоров по Ковачичу не было"

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Президент "Зенита": "Никаких переговоров по Ковачичу не было"
Президент "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб может приобрести хорватского полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича.

"Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом. Не знаю, откуда берется эта информация", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Напомним, что Ковачич не хочет возвращаться в "Реал" по окончании сезона. Правом на выкуп хавбека владеет "Челси", но английский клуб не сможет сделать это из-за трансферного запрета.

В нынешнем сезоне 24-летний Ковачич провел за "Челси" 43 матча во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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