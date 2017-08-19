Президент "Зенита" опроверг слухи об уходе Дзюбы

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Президент "Зенита" опроверг слухи об уходе Дзюбы

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал публикации российских СМИ, согласно которым питерский клуб близок к расставанию с нападающим Артёмом Дзюбой на правах аренды.

"Ссылаются на источники, которые не имеют никакого основания ничего говорить. Один сказал, а остальные начинают перепечатывать. Не надо этого делать. Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор. Трансферные окна для того и существуют, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба - игрок "Зенита", и никаких вопросов здесь нет" - сказал Фурсенко.

Отметим, что в стартовавшем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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