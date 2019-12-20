Президент "Зенита" отреагировал на слухи об уходе Дриусси в "Интер Майами"

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Президент "Зенита" отреагировал на слухи об уходе Дриусси в "Интер Майами"

Президент "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о будущем в питерском клубе нападающего Себастьяна Дриусси.

Напомним, что 23-летнего аргентинца хочет купить "Интер Майами", который готов предложить за него 22,5 миллиона евро.

"Мы переговоров с "Интер Майами" не ведём. Дриусси - игрок "Зенита". До конца сезона он точно останется в команде", - сказал Медведев.

Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.

Контракт форварда с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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