Президент "Зенита" поддержал идею переименования станции метро в честь клуба
Новый генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что был бы не против того, чтобы переименования станцию метро "Новокрестовская" в "Зенит".
Медведев готов обсудить этот вопрос с властями Санкт-Петербурга.
"У нас уже есть примеры переименования станций метро в честь клубов. Я про эту инициативу знаю. Конечно, такие вещи не могут происходить в одностороннем порядке. Важно учесть мнение города, но со своей стороны беру на себя обязанность обсудить это, услышать, если у них есть какие-то сомнения, и попытаться их развеять. Но в целом идея очень хорошая", - сказал директор.
В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" расположился на первом месте турнирной таблицы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10