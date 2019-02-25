Президент "Зенита" поддержал идею переименования станции метро в честь клуба

Теги зенит санкт-петербург

Президент "Зенита" поддержал идею переименования станции метро в честь клуба

Новый генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что был бы не против того, чтобы переименования станцию метро "Новокрестовская" в "Зенит".

Медведев готов обсудить этот вопрос с властями Санкт-Петербурга.

"У нас уже есть примеры переименования станций метро в честь клубов. Я про эту инициативу знаю. Конечно, такие вещи не могут происходить в одностороннем порядке. Важно учесть мнение города, но со своей стороны беру на себя обязанность обсудить это, услышать, если у них есть какие-то сомнения, и попытаться их развеять. Но в целом идея очень хорошая", - сказал директор.

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" расположился на первом месте турнирной таблицы.

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