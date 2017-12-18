Президент "Зенита" поделился мнением о работе Манчини

Теги зенит санкт-петербургсергей фурсенкороберто манчини

Президент "Зенита" поделился мнением о работе Манчини

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко высказался по поводу работы главного тренера питерской команды Роберто Манчини.

"Роберто - такой же фанат нашего "Зенита", как и мы с вами. Мы чувствуем друг друга. А недопонимания случаются даже после двадцати лет супружеской жизни. Думаю, самый сложный период для Манчини, когда он не до конца чувствовал что такое русская ментальность. Сейчас он отчётливо понимает, как идти к цели кратчайшим путём. Просто к любой обстановке надо адаптироваться" - сказал Фурсенко.

Отметим, что "Зенит" под руководством Манчини набрал 37 очков в 20 матчах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующего "Локомотива" на 8 очков. Также "сине-бело-голубые" вышли в 1/16 финала Лиги Европы и вылетели из Кубка России.

Не пропустите: Канчельскис: "Манчини не подходит "Зениту". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов