Президент "Зенита" поделился мнением о работе Манчини

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко высказался по поводу работы главного тренера питерской команды Роберто Манчини.

"Роберто - такой же фанат нашего "Зенита", как и мы с вами. Мы чувствуем друг друга. А недопонимания случаются даже после двадцати лет супружеской жизни. Думаю, самый сложный период для Манчини, когда он не до конца чувствовал что такое русская ментальность. Сейчас он отчётливо понимает, как идти к цели кратчайшим путём. Просто к любой обстановке надо адаптироваться" - сказал Фурсенко.

Отметим, что "Зенит" под руководством Манчини набрал 37 очков в 20 матчах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующего "Локомотива" на 8 очков. Также "сине-бело-голубые" вышли в 1/16 финала Лиги Европы и вылетели из Кубка России.

Не пропустите: Канчельскис: "Манчини не подходит "Зениту". | http://soccernews.ru