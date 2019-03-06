Президент "Зенита" пояснил свои слова об интересе к Мхитаряну
Президент "Зенита" Александр Медведев пояснил свои слова об интересе питерского клуба к полузащитнику "Арсенала" Генриху Мхитаряну.
Ранее в рамках заседания Лазаревского клуба функционер заявил, что "сине-бело-голубые" хотели бы пригласить звёздного армянина.
"Это была российско-армянская встреча, поэтому там была упомянута фамилия Мхитаряна как футболиста, который потенциально может нас заинтересовать. Но у него действующий контракт с "Арсеналом", это нужно учитывать. Это не вопрос ближайшего времени или следующего трансферного окна", - сказал Медведев.
В текущем сезоне 30-летний Мхитарян сыграл за "Арсенал" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.
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|29
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|5
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|29
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|28
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|7
|Вулверхэмптон
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|Уотфорд
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|29
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