Президент "Зенита" пояснил свои слова об интересе к Мхитаряну

1 Теги зенит санкт-петербургарсенал лондонгенрих мхитаряналександр медведев

Президент "Зенита" пояснил свои слова об интересе к Мхитаряну

Президент "Зенита" Александр Медведев пояснил свои слова об интересе питерского клуба к полузащитнику "Арсенала" Генриху Мхитаряну.

Ранее в рамках заседания Лазаревского клуба функционер заявил, что "сине-бело-голубые" хотели бы пригласить звёздного армянина.

"Это была российско-армянская встреча, поэтому там была упомянута фамилия Мхитаряна как футболиста, который потенциально может нас заинтересовать. Но у него действующий контракт с "Арсеналом", это нужно учитывать. Это не вопрос ближайшего времени или следующего трансферного окна", - сказал Медведев.

В текущем сезоне 30-летний Мхитарян сыграл за "Арсенал" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

Не пропустите: Врачей "Зенита" пустят к Кокорину. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Futi ledy

Играешь в FIFA тебе сюда www.imstudiomods.com

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" установил три клубных антирекорда в матче с "Аяксом"

"Реал" установил три клубных антирекорда в матче с "Аяксом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов